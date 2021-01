Mulher atropelada por Marcinho, ex-Botafogo, morre em hospital no Rio Após o acidente, a professora realizou um procedimento cirúrgico nas duas pernas, mas teve o quadro agravado ao ser diagnosticada com Covid-19

Morreu nesta terça-feira, aos 66 anos, a professora Maria Cristina José Soares, segunda vítima fatal do atropelamento provocado pelo lateral-direito Marcinho, ex-Botafogo, no dia 30 de dezembro. Ela estava internada no hospital Vitória, na Zona Oeste do Rio. A informação foi publicada pelo ‘Globo Esporte’.

Após o acidente, a professora realizou um procedimento cirúrgico nas duas pernas, mas teve o quadro agravado ao ser diagnosticada com Covid-19. Maria precisou ser intubada, teve uma piora clinica e acabou não resistindo. Ela era casada com a outra vitima fatal, Alexandre Silva Lima, que morreu ainda no local do atropelamento, na Zona Oeste da cidade.

Os professores Alexandre Silva de Lima e Maria Cristina José Soares tentavam atravessar a rua quando foram atropelados por um Mini Cooper. Sérgio Lemos de Oliveira, pai de Marcinho, confirmou em depoimento prestado na 42ª delegacia da Polícia Civil na manhã de segunda-feira que o filho conduzia o veículo, saindo sem prestar socorro.

No depoimento, Sérgio afirmou que Marcinho andava em baixa velocidade e não estava alcoolizado no momento do acidente que matou um homem e deixou uma mulher gravemente ferida. O jogador confirmou a versão do pai em depoimento prestado na mesma delegacia.

