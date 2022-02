Mulher ateia fogo no marido, se arrepende, pede socorro para ele e é presa em MG

Uma mulher foi presa nesta quarta-feira (2), em Ribeirão das Neves, na região metropolitana de Belo Horizonte (MG), após ter ateado fogo no marido. As informações são do jornal O Tempo.

A suspeita, de 42 anos, cometeu o crime durante a madrugada dessa quarta, quando o marido havia acabado de chegar do trabalho. Segundo o homem relatou à Polícia Militar, os dois começaram a discutir e, em determinado momento, ela jogou álcool nele e ateou fogo.

Logo em seguida, ela começou a tentar apagar o fogo, arrependida, e pediu socorro para o marido. Segundo ele, a reação da mulher causou surpresa, porque os dois sempre discutem, mas nunca houve qualquer agressão ou ameaças.

A suspeita deu duas versões sobre o caso. Primeiramente, afirmou que se tratava de um acidente. Depois, ela disse que ficou nervosa com a situação e que ateou fogo nele, mas que se arrependeu logo em seguida.

Ainda de acordo com O Tempo, o homem foi encaminhado a uma UPA em Justinópolis, onde foram constatadas queimaduras de segundo grau em 45% do corpo, que atingiram braços, tórax e rosto. A mulher foi presa em flagrante.

