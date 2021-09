Mulher arranca parte da orelha de companheiro adolescente que não a deixou sair

Uma mulher, de 26 anos, foi presa sob suspeita de ter arrancado, com uma mordida, um pedaço da orelha do companheiro, de 16 anos, na noite do último sábado (25). Segundo ela, a ação foi necessária pois o rapaz não a deixou sair de casa. O caso aconteceu em Coronel Fabriciano, em Minas Gerais.

Segundo testemunhas, o casal está sempre envolvido em brigas. A mulher foi encontrada pelos policiais na casa em que mora com o adolescente e confessou o crime.

De acordo com a suspeita, o jovem a atingiu algumas vezes na cabeça com um celular e a mordeu nas costas, no braço esquerdo e no punho. Ela ainda afirmou que, para se defender, mordeu a orelha do companheiro. Conforme a Polícia Militar, a mulher apresentava lesões na boca e no joelho.

O rapaz foi levado para o Hospital José Maria de Moraes, onde foi medicado e liberado. Com a ação da companheira, ele perdeu o lóbulo de uma das orelhas.

Testemunhas disseram que o casal está junto há dois anos e que tem uma filha de sete meses. Os dois foram encaminhados para uma delegacia da Polícia Civil, e a criança, para o Conselho Tutelar.

