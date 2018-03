Mulher alertou polícia três vezes sobre autor do massacre de Parkland

Uma amiga da família do jovem da Flórida que matou 17 pessoas em um colégio de Parkland, em fevereiro passado, revelou nesta terça-feira que ficou tão assustada com o comportamento do rapaz que telefonou em três ocasiões para o número de emergência 911 antes do massacre.

Rocxanne Deschamps era vizinha e amiga de Lynda, da mãe de Nikolas Cruz, e após a morte da mulher, em novembro, passou a cuidar do jovem de 19 anos e de seu irmão.

Durante os meses em que Nikolas Cruz viveu com ela, Deschamps telefonou em três ocasiões para a polícia com receio da obsessão do jovem por armas e de seu desequilíbrio emocional.

O primeiro telefonema ocorreu após descobrir um recibo no quarto de Cruz pela compra de uma arma e munição. O segundo após o jovem cavar um buraco no jardim supostamente para esconder a arma. E o terceiro quando Cruz socou a parede da casa e agrediu seu filho mais velho.

“Mas a polícia disse que não poderia fazer nada”, revelou Deschamps.

“Contei ainda à polícia sobre incidentes anteriores que sabia, quando Nikolas colocou uma arma na cabeça da sua mãe e do seu irmão. Também revelei outros sinais inquietantes. Estava muito preocupada de que utilizasse a nova arma para se ferir e a outros”.

Após o terceiro telefonema para o 911, Cruz foi morar na casa de James e Kimberly Snead, pais de um colega de escola.

Deschamps revelou que Cruz pediu ajuda médica e estava “muito deprimido” após a morte da mãe, mas se negava a tomar remédios e ver o terapeuta.

Nikolas Cruz é acusado de 17 homicídios pelo massacre perpetrado no Dia dos Namorados, quando disparou com um fuzil de assalto na escola secundária de Parkland.