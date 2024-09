Mulher alemã morre por ataque de tubarão ao largo das Ilhas Canárias

Reutersi Reuters https://istoe.com.br/autor/reuters/ 18/09/2024 - 14:14 Para compartilhar:

MADRI (Reuters) – Uma mulher alemã morreu depois de ser atacada por um tubarão enquanto nadava ao lado de seu catamarã em alto mar entre as Ilhas Canárias da Espanha e a África Ocidental, informou um porta-voz da polícia nesta quarta-feira.

A mulher, de 30 anos, estava viajando em um catamarã que partiu da ilha de Gran Canária em direção ao sul em 14 de setembro. Ela foi atacada por um tubarão que arrancou uma de suas pernas, segundo a polícia.

Os guardas costeiros voaram de Gran Canária para a área, 514 quilômetros ao sul da ilha, e a resgataram, mas ela morreu do ferimento no helicóptero.

Embora algumas poucas espécies de tubarões sejam grandes e agressivas o suficiente para caçar animais do tamanho de seres humanos, os ataques de tubarões de fato e as mortes são raros em todo o mundo. O Arquivo Internacional de Ataques de Tubarões (Isaf) do Museu de História Natural da Flórida identificou 14 fatalidades relacionadas a tubarões em todo o mundo em 2023.

O Isaf registrou apenas seis incidentes confirmados relacionados a tubarões na história da Espanha.

