Mulher agredida pelo namorado e abandonada em estrada deixa o hospital

Jane Cherubim, de 36 anos, recebeu alta do Hospital Casa de Caridade em Carangola (MG) na noite de domingo (10). Os médicos afirmaram que ela está apta a continuar o tratamento em casa, com medicação oral e apoio psicológico. A mulher foi espancada e abandonada em uma estrada capixaba pelo namorado no início da última semana. As informações são do G1.

De acordo com Salvador Cherubim, irmão da vítima, o momento foi celebrado pela família. “Foi uma noite de alegria, todos reunidos e recebemos apoio de muitas pessoas. Jane reencontrou os filhos, o pequeno ainda não tinha noção do que houve, foi muito emocionante”, afirmou ao G1.

Jonas Amaral, companheiro de Jane, é o principal suspeito do crime e está foragido desde o dia 4 de fevereiro. O caso é apurado pela Delegacia Regional de Alegre, com apoio da polícia mineira, pois o acusado morava em Espera Feliz (MG). Testemunhas afirmaram que o casal estava em processo de separação e as agressões aconteceram porque ele se negou a tirar uma foto com Jonas.