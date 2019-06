Mulher acusa ex-companheiro de publicar fotos e dados pessoais em sites de prostituição

Uma mulher do Rio de Janeiro, que não teve a identidade revelada, afirma que vem sendo vítima de diversos crimes cometidos pelo ex-companheiro, como violência verbal, física, psicológica, crime contra a honra, calúnia, difamação e ameaça. As informações são do site Universa.

De acordo com a vítima, o ex-companheiro foi agredida nos três anos e meio de relacionamento. Após o término, o ex começou uma série de ataques pessoais, publicando dados pessoais e fotos dela nua enquanto dormia, sem consentimento, em sites de prostituição e aplicativos de namoro.

O relacionamento do casal terminou em novembro do último ano. O ex-companheiro chegou a ficar com o celular da mulher e a expulsou de casa. Meses depois, ele ainda mantinha pertences dela. “Ele topou devolver meu celular, mas não aceitava devolver as minhas roupas, queria que eu voltasse para ele de qualquer forma”, declarou ao Universa.

Desde o início de 2019, o homem passou a publicar fotos íntimas da ex, roubadas do celular dela, e publicar em sites de prostituições e aplicativos de namoro. Dados pessoas também foram publicados em diversos locais. O ex-companheiro da vítima já foi denunciado, mas até o momento, segue solto e criando novos perfis.