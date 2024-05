Mulher Abacaxi sai em defesa de Maya Massafera: ‘Também fiz minha transição depois dos 40’

Da Redaçãoi Da Redação - https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 13/05/2024 - 16:40 Para compartilhar:

A influenciadora Maya Massafera vem se deparando com mensagens preconceituosas de internautas depois que realizou, aos 43 anos, a transição de gênero. Marcela Porto, conhecida como Mulher Abacaxi, que passou pelo processo aos 42 saiu em defesa da famosa.

“Também fiz minha transição depois dos 40. Nunca é tarde para ser quem você é, para que haja um compasso entre o sexo biológico e a identidade de gênero. A transição não é um processo de embelezamento, é de afirmação. Por isso, ela pode ocorrer em qualquer período da vida”, garante a musa do carnaval.

“Por algum motivo, ela não fez na juventude, mas certamente nunca se identificou com o sexo biológico”, pondera a caminhoneira, atualmente com 50 anos.

A Mulher Abacaxi destaca, ainda, que seu processo foi um pouco diferente da influenciadora, mas que também precisou de muita coragem para encarar a mudança e para enfrentar o preconceito.

“Comecei sendo drag, me transformava na Mulher Abacaxi para shows e usava isso como desculpas para minha família. A personagem que abriu as portas para a minha transição. Foi através dela que pude olhar no espelho e ver quem eu era. Tem 8 anos que fiz a transição, que o Bruno morreu e nasceu a Marcela, que descobri o que é ter autoestima, o que é ser feliz”, afirmou.

A moradora de Maricá, na Região Metropolitana do Rio de Janeiro, afirma que também teve que lidar com o preconceito.

“Me falaram: ‘depois de velho quer virar mulher’. ‘Melhor continuar sendo gay porque o preconceito é menor’. Mas, orientação sexual não tem nada a ver com identidade de gênero. Minha transição foi o meu renascimento. Como eu não era famosa, não tive que lidar com o julgamento de tanta gente como ela”, observou.

Outra questão que os internautas levantaram sobre Maya foi a de que a transição foi rápida.

“Geralmente ela acontece aos poucos porque, infelizmente, a maioria das trans não tem esse privilégio de ter dinheiro para fazer várias cirurgias, aí vão fazendo aos poucos. Mas o ideal é fazer tudo mais rápido e poder se olhar no espelho sem medo . Eu dou todo meu apoio a Maya. Certamente, ela está muito mais feliz”, comemorou a Mulher Abacaxi.

Na última quinta-feira, 9, Maya Massafera compartilhou os primeiros registros após processo de redesignação sexual.

