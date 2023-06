Mulher Abacaxi ganha posto de rainha e terá jornada dupla no próximo Carnaval do Rio

Da Redaçãoi Da Redação - https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 16/06/2023 - 15:59 Compartilhe

Depois de desfilar com os seios de fora na Acadêmicos de Niterói, Marcela Porto, conhecida como Mulher Abacaxi, foi uma das personalidades mais comentadas do último Carnaval.

No próximo ano, ela será musa da Em Cima da Hora e agora foi anunciada como rainha da União de Maricá, ambas na Série Ouro do Carnaval do Rio.

“Se antes na Acadêmicos de Niterói, eu estava no quintal de casa (risos), agora estou dentro de casa. No município que tenho casa há 30 anos e que eu amo de paixão”, comenta ela, que mora em Itaipuaçu, distrito de Maricá, na Região Metropolitana do Rio.

A influenciadora fala sobre a jornada dupla na folia e admite que entrou na folia para ter destaque na mídia.

“Entrei no carnaval para aparecer, mas me apaixonei. É algo inexplicável. Um momento único. Agora quero fazer jornada dupla e quem sabe tripla”, destaca.

