Mulher Abacaxi é lesada por ex-marido tem prejuízo de RS 40 mil

A influenciadora Marcela Porto, 49 anos, conhecida como Mulher Abacaxi, levou um susto daqueles que ninguém espera viver. Ela afirma ter sofrido um prejuízo de 40 mil após ter sido vítima do ex-companheiro.

Tudo aconteceu quando Marcela viajou para Europa, em abril, e deixou o ex-marido, o venezuelano Elvis Daniel S.R., de 35 anos, tomando conta da casa em que ela mora, em Itaipuaçu, estado do Rio de Janeiro, para cuidar do cachorro dela.

Para suprir as necessidades do animal, ela deixou um cartão com limite de 500 reais. Mas o rapaz conseguiu fazer diversas compras com valores que ultrapassam o estabelecido. O prejuízo gira em torno de 40 mil reais.

“Para minha surpresa, no dia 10 de agosto, recebi a notificação de uma compra no cartão no valor de R$ 2.209,72, parcelada em 4 vezes. O valor foi acima do limite imposto no cartão de crédito. Foi quando eu percebi que havia outros gastos dele”, conta a rainha da União de Maricá, acrescentando acreditar que o valor pode ser referente a uma compra de passagem aérea.

O susto foi ainda maior dois dias depois. Foram efetuadas diversas compras nos seguintes valores: R$ 1.253,97 (PJ CELULAR) ; R$5,50 (YOMAR DE JESUS LEON LOPEZ); R$10,00 e R$ 9.000,00 (MP*JARDIMDOEDEN); e R$26.842,44 (PAG*GBMultimarcas), todas no cartão adicional, onde o limite era reduzido a R$500,00.

“Desesperada, liguei na central. Fui informada que as compras foram efetuadas na cidade de Manaus, e que não realizariam o estorno por se tratar de compra mediante senha”, informou ela.

Para Marcela, o rapaz pode ter ido para Venezuela, já que as compras foram feitas no estado que faz fronteira com o país, que é o mesmo onde ele nasceu.

Marcela prestou queixa na delegacia e o caso foi registrado como estelionato.

