Mulher Abacaxi diz que se inspirou em Madonna na transição e para aceitar a idade

Madonna tem uma importância para muitos fãs, mas para o público LGBTQIAPN+ ela é mais que especial. Marcela Porto, conhecida como Mulher Abacaxi, sempre foi fã da Rainha do Pop, inclusive, se inspirou nela na sua transição de gênero.

“Fiquei loira por causa da Madonna e minha primeira prótese, quis no estilo dela, em formato de gota. Não é à toa que Madonna é esse ícone para nossa comunidade, porque ela é sinônimo de aceitação, de liberdade, de ser quem é. Era muito difícil se aceitar e ser aceito nessa sociedade tão preconceituosa. E ela vive a vida sem se importar com a opinião dos outros. Gostamos muito mais que a música dela, além disso do que ela representa”, comenta.

Abacaxi, que tem 50 anos, conta que por um tempo mentiu sobre a idade e que ter um ídolo como Madonna a fez refletir.

“Madonna tá linda aos 65 anos. Podia tá aposentada, mas está lá esbanjando beleza. Me inspirei nela e outras famosas para falar minha verdadeira idade. A pessoa pode pegar matérias minhas antigas, eu nunca saía dos 33. Hoje sei que idade é apenas um número” (risos), afirma a caminhoneira.

A moradora de Maricá, na Região Metropolitana do Rio de Janeiro, está empolgada para o show de Madonna no Rio.

“Vou ficar na casa da minha irmã em Copa e chegar cedinho. Estou muito ansiosa. ‘um grande momento para nós fãs e para o estado do Rio’, finaliza.

