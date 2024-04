Mulher Abacaxi diz que ex pediu para voltar após prejuízo de 40 mil reais: ‘Ainda gosto dele’

Da Redaçãoi Da Redação - https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 10/04/2024 - 20:28 Para compartilhar:

Esta semana, Marcela Porto, conhecida como Mulher Abacaxi, teve uma surpresa. Seu ex-marido, o venezuelano Elvis Daniel Santana, 38 anos, a procurou pelo Instagram, depois de conseguir usar 40 mil reais do limite do cartão de crédito dela sem autorização.

Após o golpe, os dois se separaram, em agosto do ano passado. A caminhoneira viveu com o companheiro por quase oito anos.

“Meu ex me procurou, me desbloqueou e me procurou depois de tudo que me fez. Começou brincando que queria saber como seria o futuro das nossas filhas, as duas cadelas. Depois disse que quer me devolver todo o dinheiro que me furtou e voltar, porém quer que eu saia do carnaval”, conta a musa da “Em Cima da Hora”, escola de samba da Série Ouro do carnaval do Rio, e rainha da Chatuba de Mesquita, da Série Prata.

A moradora de Maricá, Região Metropolitana do Rio, confessou que ficou mexida com a proposta.

“Me balanceou, pois ainda gosto dele. Foram quase 8 anos juntos. Queria ser dessas pessoas que saem de um relacionamento longo e já partem para outra, mas não sou assim. Mas quando lembro do que ele fez, eu volto atrás. É imperdoável. Mesmo me devolvendo o dinheiro em dobro, a confiança acabou”, desabafa ela.

Na ocasião do uso do cartão, a influenciadora fez um registro de ocorrência de estelionato. De acordo com a Mulher Abacaxi, ela viajou para Europa em abril do ano passado e deixou o ex-marido com as chaves da casa em que mora em Itaipuaçu, também na Região Metropolitana do Rio, para cuidar do seu cachorro. Para suprir as necessidades do animal, ela diz ter deixado um cartão com limite de R$500. No entanto, o rapaz teria conseguido fazer várias compras com valores que ultrapassam o estabelecido.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Marcela Porto (@mulherabacaxi7)