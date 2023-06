Mulher Abacaxi detona influenciadora trans por expor suposta ficada com Neymar: ‘Queimando a gente’

Da Redaçãoi Da Redação - https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 27/06/2023 - 16:25 Compartilhe

A caminhoneira e musa do Carnaval Marcela Porto, a Mulher Abacaxi, que é uma mulher trans, não gostou nadinha de saber do que a influenciadora trans Sophia Barclay andou falando por aí.

Após Sophia dizer para a colunista Fábia Oliveira que já ficou com Neymar, e ainda que o jogador propôs a ela um contrato de sigilo para que o affair não se tornasse público, Marcela Porto abriu o verbo.

Vale destacar que Sophia já revelou um suposto passado amoroso com Thomaz Costa e uma proposta de Filipe Ret.

“Ela vive dando escândalo, botando nome de artista no meio. Do Thomaz Costa, do Neymar, sem provas. Falou do Filipe Ret. (…) assim como tem mulheres trans maravilhosas, tem do mal”, disparou a mulher fruta.

“Só que isso aí que ela fica fazendo tá queimando a gente. As pessoas começam a achar que todas as mulheres trans gostam de escândalo. (…) As pessoas começam a achar que todas as trans são como ela, biscoiteira. Horrível a atitude dela. Está nos queimando”, disse a Mulher Abacaxi no vídeo publicado no seu Instagram, nesta terça-feira, 27.

Na legenda, a musa do Carnaval Carioca reforçou sua opinião.

“Quero fazer um pedido para vocês, não julguem nós mulheres trans a partir dessa Sophia Barclay. Essa Sophia atrás de fama provoca um desserviço para a comunidade trans”, solicitou ela.

Confira a publicação da Mulher Abacaxi no Instagram:

Siga a Istoé no Google News e receba alertas sobre as principais notícias