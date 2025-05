Mulatu Astatke cancela show no C6 Fest após infarto; Joe Lovano assume apresentação

O músico Mulatu Astatke, um dos grandes nomes do jazz etíope, cancelou sua apresentação no C6 Fest, que aconteceria no dia 22 de maio, após sofrer um infarto. A informação foi divulgada em comunicado oficial nas redes sociais do evento nesta quinta-feira, 15.

Segundo a nota, o artista está hospitalizado.

A equipe do festival desejou melhoras ao músico e atualizou a mudança no line-up.

“Em seu lugar, Joe Lovano, lendário saxofonista e multi-instrumentista norte-americano, abrirá o C6 Fest no dia 22 de maio, às 20h”, informou a organização do evento.

A apresentação contará com um quinteto e terá como destaque o repertório do álbum Tenor Legacy, considerado um marco na carreira de Lovano.

Os ingressos já adquiridos para o show de Mulatu Astatke continuam válidos automaticamente para a apresentação de Joe Lovano.

Para os fãs que preferirem o reembolso, a organização orienta o contato pelo e-mail ajuda@byinti.com.

O C6 Fest 2025 ocorre entre os dias 22 e 25 de maio no Parque do Ibirapuera.

A proposta do festival, realizado pelo C6 Bank, é a diversidade, misturando sons e gerações, com atrações de diferentes países e cinco continentes.