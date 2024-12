Mujica está ‘calmo’ após cirurgia no esôfago

MONTEVIDÉU, 28 DEZ (ANSA) – O ex-presidente do Uruguai José “Pepe” Mujica (2010-2015), de 89 anos, passou na última sexta-feira (27) por uma cirurgia bem-sucedida para implantação de um stent no esôfago.

A operação foi realizada no Hospital Casmu, em Montevidéu, no âmbito do tratamento de um câncer diagnosticado em abril passado.

Segundo a médica pessoal de Mujica, Raquel Pannone, a cirurgia foi realizada “mais tarde do que o previsto” porque o paciente “tinha dor”, mas correu “sem problemas nem complicações”.

“Agora precisamos que o stent se expanda completamente em 48 horas”, declarou Pannone, acrescentando que o ex-presidente deve ficar internado durante o fim de semana. “Ele está calmo e tranquilo”, assegurou.

O objetivo da intervenção é auxiliar Mujica, símbolo da esquerda latino-americana, a se alimentar por via oral, uma vez que ele teve de colocar uma sonda no estômago em setembro passado devido aos efeitos da radioterapia contra o câncer.

