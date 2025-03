Mujica está ‘acima da média dos seres humanos’, diz Lula ao reencontrar ex-presidente

Durante sua viagem para acompanhar a cerimônia de posse de Yamandú Orsi como novo presidente do Uruguai, o chefe do executivo brasileiro, Luiz Inácio Lula da Silva, encontrou-se com José Mujica. Imagens do encontro foram publicadas por Lula em suas redes sociais.

“Mujica é uma daquelas pessoas que estão acima da média dos seres humanos. Eu tenho um profundo amor e respeito por esse companheiro. Carrego Mujica no fundo do meu coração”, escreveu Lula na legenda da publicação.

Nas imagens, ele beija a testa de Mujica e elogia o sucessor político do ex-presidente uruguaio. “Eu vou tratar o Yamandú com o mesmo carinho que nós dois tínhamos porque eu acho que ele é uma peça muito importante na integração sulamericana”, diz Lula. “A mais importante”, responde Mujica.

Amizade de Lula e Mujica

José Mujica e Lula conheceram-se há cerca de 20 anos e mantiveram uma boa relação mesmo quando ambos não eram mais presidentes. Em 2018, Mujica chegou a visitar Lula na cadeia, durante a prisão do brasileiro em processo posteriormente considerado nulo.

No vídeo compartilhado por Lula neste sábado, o ex-presidente José Alberto Mujica Cordano, de apelido Pepe, parece fraco. Sua magreza sinaliza um estado de saúde debilitado. No começo de 2025, ele confirmou que um câncer havia se espalhado por diferentes órgãos do seu corpo.

“O que eu peço é que me deixem em paz. Não me peçam mais entrevistas ou qualquer outra coisa. Meu ciclo acabou. Sinceramente, estou morrendo. O guerreiro tem direito ao descanso”, afirmou Mujica.

A saúde fraca não o impediu no entanto de prestigiar o retorno da esqueda ao governo do país.

Herdeiro político

Yamandú Orsi tomou posse como presidente do Uruguai após cinco anos de governo de centro-direita e enquanto o país comemora quatro décadas de democracia.

Orsi será o terceiro presidente de esquerda em quase dois séculos de Uruguai independente, após seu mentor, o ex-guerrilheiro Mujica (2010-2015), e do falecido oncologista Tabaré Vázquez (2005-2010 e 2015-2020).

Orsi irá governar até 2030 o país de 3,4 milhões de habitantes, um dos mais estáveis e prósperos da região, mas não isento de problemas. No Uruguai, a taxa de homicídios é de 10,5 por 100.000 habitantes, e a população carcerária é de 445 presos por 100.000 habitantes, a mais alta da América do Sul e a décima mais alta do mundo.

No campo econômico, Orsi terá de aumentar o crescimento, estimado pelo FMI em 3% para este ano, e ao mesmo tempo atender às demandas sociais sem aumentar ainda mais o déficit fiscal, que fechou 2024 em -4,1% do Produto Interno Bruto (PIB).