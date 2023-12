‘Muitos jovens são prisioneiros da angústia’, diz papa Francisco

Ansai Ansa https://istoe.com.br/autor/ansa/ 30/12/2023 - 11:01 Para compartilhar:

VATICANO, 30 DEZ (ANSA) – Em uma audiência no Vaticano com a Federação Internacional dos Pueri Cantores, o papa Francisco falou neste sábado (30) sobre as angústias que afligem os mais jovens.

“Há tanta necessidade de alegria no mundo! Muitas pessoas, inclusive os jovens, estão aprisionadas pela angústia ou pelo tédio; o canto e a música podem tocar os corações, presentear beleza e devolver sabor e esperança à vida”, disse o pontífice.

Francisco também destacou o valor da humildade: “Um cantor que tenta se colocar no centro, ou prevalecer sobre os outros, não é um bom cantor; pelo contrário, muitas vezes corre o risco de arruinar o trabalho de todos, e isso é sentido imediatamente”.

“Portanto, não busquem aparecer; esforcem-se, antes, por se unir, pois na unidade, que vem da humildade, o seu canto expressará verdadeira amizade, com Deus, com os outros e entre vocês”, concluiu. (ANSA).

