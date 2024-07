Apoio à Kamala Harris após desistência de Biden não é unânime entre os democratas

Reutersi Reuters https://istoe.com.br/autor/reuters/ 21/07/2024 - 17:55 Para compartilhar:

Por Stephanie Kelly e Nandita Bose e Bianca Flowers

(Reuters) – Muitos democratas manifestaram neste domingo apoio a vice-presidente Kamala Harris para concorrer como candidata presidencial do partido contra Donald Trump, após a saída abrupta do atual presidente Joe Biden da disputa, mas alguns membros poderosos do partido, incluindo a ex-presidente da Câmara dos Deputados Nancy Pelosi, permanecem calados.

Depois de semanas de brigas dentro do partido em torno da participação de Biden, 81 anos, na disputa, uma onda de apoio a Kamala é crucial a pouco mais de 100 dias da eleição de novembro.

No entanto, há muitas dúvidas dentro do Partido Democrata sobre a possibilidade de Kamala derrotar Trump em novembro.

O próprio Biden endossou Kamala no domingo, não em sua carta inicial de renúncia, mas em uma declaração separada. Ele foi rapidamente seguido pelo poderoso Congressional Black Caucus, que reúne congressistas negros e democratas, vários doadores importantes, legisladores, incluindo a senadora americana Patty Murray, e grandes comitês de arrecadação de fundos.

“Hoje quero oferecer meu total apoio e endosso para que Kamala seja a candidata do nosso partido este ano”, disse Biden na plataforma de mídia social X. “Democratas – é hora de nos unirmos e derrotarmos Trump. Vamos fazer isso.”

Dmitri Mehlhorn, assessor de Reid Hoffman, fundador do LinkedIn e um dos principais doadores democratas, chamou Kamala de “o sonho americano personificado”, observando que ela era filha de imigrantes. “Ela também personifica a dureza, tendo saído de minha cidade natal, Oakland, na Califórnia, para se tornar a principal promotora do Estado”, disse, acrescentando mal poder esperar para ajudar a eleger Kamala.