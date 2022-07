“Muito satisfatório”, diz Katie Holmes sobre escrever, dirigir e atuar em novo filme







(Reuters) – A atriz Katie Holmes compartilha um de seus passatempos favoritos com o mundo em seu novo longa-metragem, “Alone Together”, que escreveu, dirigiu e estrelou.

O filme, gravado enquanto as primeiras vacinas contra a Covid-19 eram lançadas, é centrado em torno de dois desconhecidos que acabam passando uma semana juntos em uma casa no interior do Estado de Nova York após uma reserva dupla. Os dois começam como inimigos, mas rapidamente desenvolvem um laço.

Holmes disse que ver seu nome nos três principais créditos do filme é muito satisfatório.

“É muito satisfatório. É o segundo filme que dirijo e sinto como se aprendesse a cada vez. E com isso tenho uma sensação especial de orgulho, pois o filme é todo nosso, e houve tantas colaborações”, disse Holmes.

O ator Jim Sturgess coestrela o filme e explicou como se beneficiou da atuação de Holmes em tantas frentes.

“Eu fiquei curioso e um pouco apreensivo. Eu não vou mentir. E então virou algo que eu sempre gostaria que fosse no set. Você tem todas as pessoas mais importantes para o filme em uma pessoa só”, explicou.

“Alone Together” será lançado em cinemas selecionados no dia 22 de julho e sairá nas plataformas de vídeo sob demanda em 29 de julho.

(Reportagem de Alicia Powell)