Muito Prazer Podcast celebra 100 edições discutindo sexo e sexualidade

É tempo de comemoração na Olá Podcasts. Chegamos a dois anos do Muito Prazer Podcast, o que casou com a edição de número 100. É isso mesmo que leu: dois anos, cem. Juro que, quando começamos, no auge da pandemia de covid-19, sem sequer estarmos vacinados, acreditava que o assunto norteador do projeto, sexualidade, renderia muito menos. Só que não.

Não é fácil realizar um podcast mais informativo que opinativo, ainda mais sobre um tema que também traz muitas subjetividades. Começa pela escolha do assunto. Certas narrativas são muito sensíveis de serem abordadas. A audiência pode se incomodar, motivada por heranças culturais/morais/religiosas/políticas, e as redes de publicação tendem a vetar quando “ferimos” normativas internas. Você sabe como é, tenho certeza. Depois da escolha sobre o que falarmos, seguem-se a pesquisa, a escolha das fontes e os contraditórios, caso existam.

Gravar sozinho é até mais fácil. No entanto, o pod/videocast inclui, também, convidados das mais variadas áreas. Partimos, então, para conciliação de agendas. Tudo certo até aqui, seguimos para criação do roteiro, gravação em estúdio (no início era por link por causa dos riscos de contaminação com a peste), edição e publicação onde for possível.

Por isso, o dia é de grande alegria e contentamento. Rememoramos alguns dos nossos melhores episódios. Do primeiro, onde explicamos a diferença entre sexo e sexualidade às últimas entrevistas, passando pelas séries sobre o Kama Sutra e as parafilias, as infecções sexualmente transmissíveis, os crimes contra a dignidade, as narrativas ligadas à sigla LGBTQIAPN+ e nem cabe falar sobre tudo o que apresentamos neste texto. Sugestão: clica nos links:

