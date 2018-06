Muito magro? Fotos de Johnny Depp assustam fãs

O ator Johnny Deep está atualmente em turnê com sua banda Hollywood Vampires pelo leste europeu. Mas não é o lado músico do ator que vem chamando a atenção dos fãs nas redes sociais. Fotos do ator publicadas recentemente nas redes sociais chamaram a atenção pelo aspecto físico de Johnny Depp. O ator está visivelmente mais magro do que sua forma habitual. Veja algumas fotos publicadas por fãs do ator no Instagram.

https://www.instagram.com/p/Bjgt-k4FqEy/