‘Muito incrível’, diz Lucas Chumbo sobre ter Mark Zuckerberg como fã

Lucas Chumbo foi eliminado do reality ‘No Limite’ recentemente, e segue dando o que falar, agora fora da disputa. O artista virou assunto nas redes sociais pelo fato de Mark Zuckerberg, CEO do Facebook e um dos donos do Instagram, ter dito em uma live que era fã do seu trabalho no surfe.

Em entrevista ao GShow, Chumbo afirmou que soube por uma amiga de sua namorada que Zuckerberg o seguia nas redes sociais. E ele não escondeu ter ficado surpreso, já que não conhece Mark pessoalmente.

“Eu descobri, sem querer, que ele me seguia. Há alguns meses, eu estava na Califórnia e uma amiga da minha namorada falou que ele me seguia, aí fui ver. Isso foi muito incrível. Eu não esperava o Mark falar de mim em uma live. Foi um fato curioso e achei uma grande honra ser seguido pelo cara que criou a plataforma para divulgarmos nosso trabalho, nossas ações e nosso lifestyle”, disse Chumbo.

Chumbo ressaltou que a admiração por Mark é recíproca. Além disso, disse que após saber disso saiu curtindo uma série de fotos do CEO do Facebook.

“Eu já seguia ele, mas quando fiquei sabendo que falou de mim na live curti um monte de publicações seguidas”, brincou.

Ainda na entrevista, Chumbo comentou sobre seu trabalho no surfe, e diz estar contente com o reconhecimento de uma grande personalidade da mídia.

“Eu e o Kai Lenny (surfista havaiano) somos a dupla que está inovando o mundo com ondas gigantes e trabalhamos para isso. Graças a Deus, estamos sendo reconhecidos. Ele ter falado de mim foi muita surpresa e deu um gás nas minhas redes sociais, coincidiu com o “No Limite”. Isso é para todo mundo ver que pessoas gigantes acreditam em mim”, disse.

O elogio de Zuckerberg

O elogio de Zuckerberg a Chumbo foi feito em uma live com Adam Mosseri, CEO do Instagram. Na ocasião, Mark comentou osbre criadores de conteúdos favoritos nas redes sociais.

“Depende da categoria… Sigo muitos surfistas e ‘foilers’ do mundo todo. Sou muito ligado no esporte e sigo pessoas como Kai Lenny e Lucas Chumbo, que são incríveis no que fazem. Acho que o Kai é incrível no foil, é como um mágico nas ondas e em todas as coisas que ele faz… Isso fez com que eu me interessasse pelo esporte”, afirmou Zuckerberg.

