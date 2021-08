‘Muito bom rever’, celebra Rodrigo Lombardi sobre reprise de ‘Verdades Secretas’

Rodrigo Lombardi comemorou a reprise de “Verdades Secretas”, novela em que interpretou um personagem bastante misterioso e controverso, o Alex. O ator, além de também estar presente como jurado do “The Masked Singer Brasil”, ficou muito feliz em poder assistir um dos trabalhos mais desafiadores para ele.

“Fiquei super animado, vai ser muito bom rever agora seis anos depois da exibição original, após vários outros trabalhos diferentes que realizei. Agora acredito que vou rever com prazer, antes era um sufoco, não gosto muito de assistir meus trabalhos quando estou fazendo. Estou curioso para saber o que vou sentir agora”, escreveu em um comunicado enviado pela Rede Globo.

“Alex foi um personagem importante na minha carreira e num sentido mais pessoal também. Como eu vinha de uma série de heróis, receber um personagem tão controverso foi maravilhoso, mesmo que ele tenha caído no gosto do público. Muita gente torcia pelo casal Alex e Angel. Contracenar com a Camila foi uma grata surpresa, ela estava muito entregue e confiou nas pessoas que estavam à sua volta. A Drica Moraes é uma atriz muito acima da média, um gênio, foi incrível estar ao lado dela. Toda a equipe me proporcionou dar o meu melhor, tínhamos diretores incríveis e um autor que escreveu muito bem a obra, o que torna tudo mais fácil para se trabalhar”, finalizou, exaltando Camila Queiroz, com quem trabalhou.

