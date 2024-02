‘Muita tosse, espirro, moleza e febre’, diz esposa de Stênio Garcia após ator pegar covid pela 3ª vez

Letícia Senai Letícia Sena - https://istoe.com.br/autor/leticia-sena/ 26/02/2024 - 14:04 Para compartilhar:

Já pode pedir música no Fantástico! Pela pela 3ª vez, o ator Stênio Garcia, de 91 anos, foi diagnosticado com Covid-19. Segundo informações da esposa o veterano, Mari Saade, na manhã do último domingo, 25, Stênio apresentou tosse.

“Estou com Stênio há quase 26 anos amando, cuidando em uma relação de parceria mútua e, quando a gente ama, a gente cuida e defende. Tinha perdido minha mãe e em seguida me desesperei quando vi meu amor sem máscara e, mesmo sendo estabanada, fui protegê-lo porque não queria que a vida dele corresse risco porque vi minha mãe morrer na minha frente em plena UTI. Por isso, fiquei no meu quarto enquanto na sala e área externa acontecia uma gravação pessoal do Stênio e minha ajudante falou que tinha um rapaz tossindo e com terçol”, disse ela nas redes sociais.

“Cheguei a perguntar e ele me disse que era alergia e acreditei. Por falta de empatia e respeito a vida de uma pessoa que de humana não tem nada, meu marido apresentou tosse ontem e hoje positivou para covid-19. Vou ter que, mesmo doente, levá-lo ao hospital e eu mesma com certeza já fui contaminada”, completou.

Procurada pela IstoÉ Gente, Mari Saade deu mais detalhes sobre o atual estado de saúde do marido.

“Ele está com muita tosse, espirrando bastante, moleza no corpo e febre. Meu pai já colocou uma equipe multidisciplinar para cuidar do Stênio. Tem o nosso médico de medicina interna, Pneumologista e Cardiologista. Hoje ele vai tomar soro em casa com vitamina B12, se a febre aumentar ou oxigenação cair levo correndo pro hospital”, disse Saade.

Vale lembrar que em 2023, Stênio Garcia precisou ficar internado por cerca de uma semana devido a um quadro de septicemia. Já no ano anterior, ele havia sido diagnosticado com covid-19 e disse que a doença fez um “estrago feio em seu pulmão”. Em 2021, ele também foi contaminado pelo vírus.

