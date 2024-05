Muita fumaça, pouco avanço

Coluna do Mazzini 24/05/2024 - 8:35 Para compartilhar:

Um debate no Senado é o chamariz para o Brasil entrar na vanguarda mundial de políticas para controle do tabagismo, e isso – repetem os especialistas – passa inevitavelmente por inovação, em razão de o consumo de tabaco ser alto no País. É o que seguiram países de 1º mundo como Estados Unidos e Canadá, que regulamentaram a produção e comércio de cigarros eletrônicos (os chamados vape, na linguagem informal). Antes deles, Reino Unido, Suécia, Eslováquia e Nova Zelândia já haviam implementado regras do tipo, e os resultados têm sido satisfatórios. No Brasil, discute-se a possibilidade da criação de regras rígidas para os cigarros eletrônicos, Projeto de Lei 5008/2023, de autoria da senadora Soraya Thronicke (Podemos-MS). Uma audiência aconteceu nesta semana após decisão da Agência Nacional de Vigilância Sanitária por manter a proibição desses dispositivos. Se aprovado, argumentam seus defensores, o PL representará marco legal na produção, comercialização e fiscalização dos produtos.

Argentina, Brasil, Chile e Uruguai ainda proíbem fabricação de cigarros eletrônicos, enquanto EUA, Canadá, Eslováquia e Reino Unido avançaram

Lira no zap, palacianos quietos

O presidente da Câmara, Arthur Lira, passou fim de semana do dia 10 telefonando para deputados federais aliados e indecisos argumentando que é importante eleger em fevereiro Elmar Nascimento (União-BA) seu sucessor na Casa. Pelo menos três parlamentares consultados pela Coluna confirmaram. Mas há grande resistência a seu candidato, ainda, porque sabem que Lira tem poder hoje, não ano que vem – e o Governo Lula da Silva, que continua até 2026, terá a caneta na mão para liberar emendas parlamentares. Em suma, boa parte tem anunciado que espera uma “orientação” do Palácio para decidir em quem votar. E o Palácio terá “seu” candidato.

Um País generoso

Um caso curioso chamou a atenção de empresários do Rio de Janeiro que desejam contribuir. O excesso de doações lotou os galpões da FAB na Base Aérea do Aeroporto do Galeão, na Ilha do Governador. Na sexta-feira passada (17), um caminhão com 300 fardos de litros de água mineral, que seriam enviados para Porto Alegre, teve de voltar da portaria.

O circuito Liz Arden da turma da ANTT

A famosa atriz viajante das belas capitais ficaria com inveja. Nos corredores da Agência Nacional de Transportes Terrestres não citam outra ironia que não a de Agência de Viagens. São 33 Portarias de 22 de janeiro até 9 de maio, que aprovaram a licença de dezenas de servidores para visitas técnicas no exterior. Neste período – tem mais gente com mala pronta – foram 63 funcionários para 10 países, entre eles EUA, Portugal, França, Inglaterra. A agência informa que trata-se de programa “para promover capacitação internacional que apoia o desenvolvimento de projetos do Plano Estratégico da ANTT 2022-2025”.

Faroeste baiano & Justiça cega

Os agricultores da região Oeste da Bahia sofrem com a insegurança jurídica diante de invasões. Há dias, outra grilagem foi registrada em área produtiva. Isso ocorre quatro anos após deflagrada a Operação Faroeste, que revelou esquema de venda de decisões judiciais e grilagem de terras. Ano passado, as vítimas do esquema e o autor da ação que originou a operação (José Valter Dias) fizeram acordo para definir os limites das terras. O documento foi levado para homologação da Justiça. Mas foi recusado semana passada e o TJ aplicou, a seu favor, multa de meio bilhão de reais às partes.

Nísia ganha Janja como madrinha

Enquanto o Progressistas e a bancada do Rio de Janeiro insistem em conquistar o Ministério da Saúde, Nísia Trindade diz a interlocutores que o Centrão pode tentar tirá-la do cargo, que não terá sucesso. Ela agora é apadrinhada por quem mais manda no Brasil depois de Lula. A Dona Janja.

Um golaço da CBF

O Brasil deve a trio de jovens diretores da Confederação Brasileira de Futebol a sede da Copa FIFA de Futebol Feminino de 2027 no País, entre eles o diretor financeiro, o capixaba Gustavo Vieira. O grupo trabalhou uma madrugada para convencer delegados da FIFA, em Bancoc, e trazer o evento. Pelo menos sete capitais receberão jogos.

Olhando para 2026

Quem acompanha o cuidado que o ministro Paulo Pimenta (Secom e Extraordinário de Apoio ao Rio Grande do Sul) e seu braço direito no Palácio, Emanuel Hassen (o Maneco), enxerga inevitáveis candidaturas em 2026 da dupla gaúcha. A despeito da ajuda humanitária, é tudo política. O governador tucano Eduardo Leite está enciumado.

NOS BASTIDORES

MayDay gaúcho

A Fraport, que administra um combalido Aeroporto Salgado Filho, já pede tempo a fornecedores e à ANAC nas obrigações “em razão do estado de calamidade de Porto Alegre”.

Lula & Bolsonaro

Lula da Silva e Jair Bolsonaro são iguais no perfil de generais de guerra. Convocam aliados para o front e os abandonam no primeiro tiro – até de fogo amigo. Jean Paul Prates é um futuro ex-petista.

Ato nobre, porém..

Estão sobrando dinheiro e cegueira aos conselheiros para enxergar a vizinhança. O Tribunal de Contas do Estado do Paraná decidiu doar R$ 2 milhões das sobras de sua economia a entidades gaúchas. O Paraná conta com 70 cidades com baixo IDH.

O defensor

O ex-desembargador do Distrito Federal Sebastião Coelho agora é advogado de vários réus da baderna do Dia 8 de Janeiro de 2023. Isso rendeu convites de partidos da direita para que ele se candidate ao Governo.