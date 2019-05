Muita emoção

Em fase de gravação, a quinta temporada da Escolinha do Professor Raimundo contou com a participação especial do humorista Orlando Drummond.

Em uma visita à sala de aula que tanto frequentou, o eterno Seu Peru emocionou os colegas, como Marcos Caruso, que ocupa o lugar do veterano nessa nova versão. Imagina só dois Seu Peru ao mesmo tempo, será um momento especial, que será uma forma de homenagear o quase centenário Orlando Drummond.

As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.