Muita disciplina! São Paulo é a única equipe sem expulsões no Brasileirão

O São Paulo, além de ser líder isolado do Campeonato Brasileiro, pode se orgulhar de mais um feito na competição: o Tricolor é a única equipe que ainda não teve jogadores expulsos. E em uma temporada tão atípica, com desfalques por Covid-19, muitas lesões e maratonas de jogos, isso é uma conquista e tanto que explica a boa fase da equipe.

O Tricolor é a 13ª equipe que mais comete faltas na competição, com 354 em 22 jogos, uma média de 16 infrações por jogo. A disciplina, principalmente dos jogadores de defesa, chama a atenção. O recordista de cartões amarelos no setor é o lateral-esquerdo Reinaldo, que tomou cinco cartões na competição.

Entre os zagueiros, o que mais levou cartão é Diego Costa, com três amarelos. Para se ter uma ideia, o número é o mesmo dos atacantes Brenner e Luciano e menor que o do meia Gabriel Sara, que já recebeu cinco advertências. Já Arboleda, Juanfran e Léo têm dois cartões amarelos cada. Bruno Alves e Tiago Volpi completam a lista dos defensores, com uma advertência cada.

TIMES COM MAIS EXPULSÕES NO BRASILEIRÃO 2020



São Paulo – 0

Athletico-PR – 1

Atlético-MG – 2

Flamengo – 2

Fluminense – 2

Sport – 3

Atlético-GO – 4

Bahia – 4

Botafogo – 4

Goiás – 4

Palmeiras – 4

RB Bragantino – 4

Santos – 4

Vasco – 4

Ceará – 5

Coritiba – 5

Fortaleza – 5

Grêmio – 6

Internacional – 6

Corinthians – 7

DISCIPLINA CONTRA A COVID-19 NO SÃO PAULO É DIGNA DE ELOGIOS



Outra questão que mostra o bom planejamento do São Paulo são os tratamentos em relação a Covid-19. Desde que o futebol retornou da pandemia, apenas o volante Tchê Tchê contraiu a doença. Um caso que mostra a preocupação dos médicos do São Paulo foi o de Bruno Alves.

O zagueiro ficou de fora das partidas contra Ceará e Bahia mesmo com os exames para o novo coronavírus derem negativo. Isso porque um parente dele testou positivo. Mesmo em casos de desobediência ao isolamento, como o flagra de Arboleda em uma festa, o Tricolor teve sucesso até aqui no combate as infecções.

Com todas as disciplinas tanto dentro, quanto fora de campo, o São Paulo trilha um bom caminho, que pode resultar em títulos no final da temporada.

* Sob supervisão de Marcio Monteiro

