Muhammad Safadi é indicado como primeiro-ministro do Líbano

BEIRUTE, 15 NOV (ANSA) – Os líderes políticos e religiosos do Líbano chegaram a um acordo para indicar o sunita Muhammad Safadi como novo primeiro-ministro do país.

A informação foi divulgada pela imprensa local e chega 17 dias depois da renúncia do premier Saad Hariri, símbolo da classe política que virou alvo de protestos populares no Líbano.

Safadi, de 75 anos, já foi ministro das Finanças (2011-2014) e do Comércio (2008-2011), é originário de Trípoli, no norte do país, e integra o establishment político desde o fim da guerra civil, três décadas atrás.

Por convenção, o primeiro-ministro deve ser um muçulmano sunita, de forma a espelhar a divisão religiosa no Líbano – o presidente é sempre um cristão maronita, e o mandatário do Parlamento, um muçulmano xiita.

A nomeação de Safadi precisa ser ratificada pelo presidente Michel Aoun, que ainda não iniciou o processo de consultas com os partidos. Os protestos contra a classe política tiveram início em meados de outubro, após uma proposta do governo para taxar o uso do aplicativo de mensagens WhatsApp.

Os manifestantes, no entanto, também levaram às ruas sua insatisfação com o custo de vida, o desemprego, a dívida pública, a corrupção e a incapacidade da classe política de resolver os problemas da população. (ANSA)