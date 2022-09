Muguruza e Swiatek avançam no US Open; Badosa é eliminada

AFP 01/09/2022 - 20:20 Compartilhe

A tenista espanhola Garbiñe Muguruza garantiu sua classificação para a terceira rodada do Aberto dos Estados Unidos nesta quinta-feira, enquanto a compatriota Paula Badosa foi mais uma vez eliminada no Grand Slam de Nova York.

Muguruza, número 10 do ranking mundial, recuperou a solidez para vencer a adolescente tcheca Linda Fruhvirtová (167ª) por 6-0 e 6-4 na quadra Louis Armstrong, a segunda maior em Flushing Meadows.

Muguruza, que sofreu com problemas de confiança nesta temporada decepcionante, mostrou coragem para superar uma desvantagem de 1-4 e 0-40 no segundo set.

A tenista nascida em Caracas cerrou os dentes e quebrou o saque da adversária de 17 anos duas vezes, até garantir a vitória sem perder outro game.

“Foi um momento difícil, eu só pensei que nunca se sabe o que pode acontecer e se eu perdesse (o set) que fosse por pouco”, explicou depois do jogo.

Campeã de Roland Garros em 2016 e Wimbledon em 2017, o US Open é o único Grand Slam em que Muguruza não conseguiu chegar à final e seu melhor resultado foi as oitavas de final em 2021.

“Me sinto bem aqui. É um Grand Slam que disputo há 10 anos, mas que me escapa. Mas estou muito feliz por jogar aqui”, frisou.

A espanhola de 28 anos reacendeu sua carreira em 2021 ao conquistar três troféus, incluindo o WTA Finals de fim de temporada.

Este ano, porém, ela não havia passado de uma segunda rodada nos grandes torneios e nem conquistado títulos.

Sua próxima adversária será a tcheca Petra Kvitova, de 32 anos e vice-campeã este mês no torneio WTA 1000 de Cincinnati.

– Badosa fora –

A espanhola Paula Badosa, quarta cabeça de chave, foi eliminada nesta quinta-feira na segunda rodada do Aberto dos Estados Unidos pela croata Petra Martic.

Badosa, quarta colocada no ranking feminino, deixou escapar uma vantagem de um set a seu favor e acabou perdendo para Martic (54ª) com parciais de 6-7 (5/7), 6-1 e 6-2 na quadra 17 de Flushing Meadows (Nova York).

No set decisivo, a espanhola definhou depois de mandar um backhand acessível para a rede quando teve uma chance de quebra no segundo game. No seguinte foi Martic quem quebrou o saque, levando uma vantagem já irrecuperável para Badosa.

A espanhola, que fechou um ano decepcionante nos torneios do Grand Slam, já havia evitado por pouco a eliminação em sua estreia em Nova York contra a ucraniana Lesia Tsurenko, 87ª do mundo.

Martic vai enfrentar a bielorrussa Victoria Azarenka que mais cedo venceu a ucraniana Marta Kostyuk em dois sets e se classificou para a terceira rodada.

Azarenka, de 33 anos, venceu Kostyuk, de 20, com parciais de 6-2 e 6-3 na quadra 17 em uma partida em que sempre manteve o domínio.

– Swiatek avança –

Mais cedo a polonesa Iga Swiatek, número 1 do tênis feminino, conseguiu uma vitória retumbante diante da americana Sloane Stephens, vencedora do US Open em 2017.

Swiatek, de 21 anos, superou Stephens, de 29, com parciais de 6-3 e 6-2 em 74 minutos de um jogo arrebatador.

“Estou feliz com meu nível de concentração”, disse Swiatek sobre sua primeira partida na quadra central em Flushing Meadows, Nova York, a maior do mundo.

“Tentei manter a mesma motivação de quando jogo nas outras quadras. Mas é um sonho estar aqui, na quadra e não nas arquibancadas, onde assisti Serena (Williams) e Karolina Pliskova jogarem quando eu era juvenil”, lembrou ela.

Swiatek, bicampeã de Roland Garros (2020 e 2022), avança tranquilamente por enquanto em um torneio em que nunca passou das oitavas de final.

A polonesa terá uma nova oportunidade nesse caso se vencer a americana Lauren Davis, número 105 do ranking da WTA, na terceira rodada.

— Resultados do Aberto dos Estados Unidos desta quinta-feira:

2ª rodada (simples feminino):

Iga Swiatek (POL/N.1) x Sloane Stephens (EUA) 6-3, 6-2

Lauren Davis (EUA) x Ekaterina Alexandrova (RUS/N.28) 0-6, 6-4, 7-6 (10/5)

Jule Niemeier (ALE) x Yulia Putintseva (CAZ) 6-4, 6-3

Zheng Qinwen (CHN) x Anastasia Potapova (RUS) 7-6 (7/4), 7-6 (7/3)

Garbiñe Muguruza (ESP/N.9) x Linda Fruhvirtová (CZE) 6-0, 6-4

Petra Kvitova (CZE/N.21) x Anhelina Kalinina (UCR) (abandonou)

Yuan Yue (CHN) x Irina-Camelia Begu (ROM) 6-3, 7-6 (8/6)

Jessica Pegula (EUA/N.8) x Aliaksandra Sasnovich (BLR) 6-4, 6-4

Petra Martic (CRO) x Paula Badosa (ESP/N.4) 6-7 (5/7), 6-1, 6-2

Victoria Azarenka (BLR/N.26) x Marta Kostyuk (UCR) 6-2, 6-3

Karolína Plísková (CZE/N.22) x Marie Bouzková (CZE) 6-3, 6-2

Belinda Bencic (SUI/N.13) x Sorana Cirstea (ROM) 3-6, 7-5, 6-2

Alizé Cornet (FRA) x Katerina Siniaková (CZE) 6-1, 1-6, 6-3

