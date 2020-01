Muguruza e Kenin disputarão a final do Aberto da Austrália

A espanhola Garbiñe Muguruza (32ª do ranking mundial) e a americana Sofia Kenin (14ª) se classificaram nesta quinta-feira para a final do Aberto da Austrália.

Nas semifinais, Muguruza superou a romena Simona Halep (3ª no ranking WTA) por 2-0, com parciais de 7-6 (10/8) e 7-5, enquanto Kenin derrotou a australiana Ashleigh Barty, número 1 do mundo, com parciais praticamente iguais (7-6 (8/6) e 7-5)

Aos 26 anos, Muguruza já venceu dois torneios de Grand Slam (Roland-Garros 2016 e Wimbledon 2017).

Kenin, 21 anos, disputará sua primeira final de Grand Slam.

ig/bl/zm/fp