‘Mudar o Brasil’: Felipe Neto pede que jovens tirem título de eleitor

Felipe Neto pediu, via redes sociais, que os jovens prestes a completar 16 anos, ou que já completaram essa idade, tirem o título de eleitor. Crítico do governo de Jair Bolsonaro (sem partido), o youtuber acredita que os novos eleitores tenham grande responsabilidade nas eleições e 2022.

“Se você vai fazer 16 anos (no) ano que vem, ou já fez, por favor, eu te peço do fundo do meu coração, tire o seu título de eleitor. O seu voto vai mudar o Brasil. Faça isso por tudo que passamos nesses anos. Por tudo que vivemos. Tire seu título”, pediu o influenciador.

Muitos dos seguidores de Felipe o apoiaram, reforçando que os jovens tirem Bolsonaro do poder. Já outros pediram que os novos eleitores só tenham o título se for para “fortalecer o 17”, antigo número de partido do presidente.

