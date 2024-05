Mudanças climáticas podem obrigar a Tailândia a realocar sua capital, alerta especialista

AFPi AFP https://istoe.com.br/autor/afp/ 15/05/2024 - 10:52 Para compartilhar:

A Tailândia pode ser forçada a realocar sua capital, Bangcoc, devido ao aumento do nível do mar, alerta um alto funcionário dos serviços climáticos do país em uma entrevista com a AFP.

As projeções mostram que Bangcoc provavelmente será inundada antes do final do século. Uma grande parte da capital já está enfrentando inundações durante a temporada de chuvas.

Por isso, a subdiretor-geral do departamento governamental responsável pelas mudanças climáticas e meio ambiente, Pavich Kesavawong, teme que a cidade não consiga se adaptar rapidamente o suficiente ao aquecimento global.

“Acredito que já ultrapassamos os 1,5 °C” de aumento de temperatura em comparação com a era pré-industrial, estima. “Agora precisamos retroceder e pensar na adaptação”, porque “Bangcoc ficará submersa se a situação atual não mudar”.

A prefeitura está considerando várias medidas, incluindo a construção de diques semelhantes aos usados nos Países Baixos.

“Nós pensamos em nos mudar”, diz Pavich, enfatizando que as discussões ainda são hipotéticas e que o problema é “muito complexo”.

Uma decisão desse tipo já tem precedentes na região.

A Indonésia inaugurará este ano sua nova capital, Nusantara, que substituirá Jacarta, poluída e afundada. Um projeto polêmico e extremamente caro, com um custo estimado entre 32 e 35 bilhões de dólares (entre 164,4 e 179,7 bilhões de reais).

As mudanças climáticas na Tailândia já afetam a agricultura, provocam secas, branqueiam os corais e têm consequências para o turismo.

“Devemos salvar nossa natureza, então tomaremos qualquer medida que possa proteger nossos recursos”, diz Pavich.

sah/pdw/pc/mb/ms