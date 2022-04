Mudanças climáticas é destaque no Doodle de hoje para o Dia da Terra 2022

O Doodle do Dia da Terra de hoje aborda um dos tópicos mais urgentes do nosso tempo: as mudanças climáticas.





Usando imagens de lapso de tempo reais do Google Earth Timelapse e de outras fontes, o Doodle mostra o impacto das mudanças climáticas em quatro locais diferentes em nosso planeta.

Fique atento ao longo do dia para ver essas cenas, cada uma permanecendo na página inicial por várias horas de cada vez.

Monte Kilimanjaro | Tanzânia, África

Imagens tiradas anualmente em dezembro de 1986 a 2020

Sermersooq | Retiro da geleira da Groenlândia na Groenlândia

Imagens tiradas anualmente em dezembro de 2000 a 2020

Grande Barreira de Corais | Austrália

Imagens tiradas todos os meses de março a maio de 2016

Florestas Harz | Elend, Alemanha

Imagens tiradas anualmente em dezembro de 1995 a 2020

Agir agora e em conjunto para viver de forma mais sustentável é necessário para evitar os piores efeitos das mudanças climáticas.