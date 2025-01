Mudanças climáticas deixam vespa na Itália mais agressiva

ROMA, 14 JAN (ANSA) – Cientistas afirmaram que as mudanças climáticas alteraram o comportamento da Vespa orientalis, um inseto nativo da Itália, e a deixaram mais agressiva, o que tem provocado estragos em colmeias do país.

“Apesar de ser uma espécie nativa italiana, a Vespa orientalis está agindo como se fosse de fora. Seu comportamento com as abelhas se modificou em poucos anos, tornando-a cada vez mais agressiva, por culpa também das mudanças climáticas, que estão alterando o equilíbrio ambiental”, afirmou à ANSA Laura Bortolotti, principal pesquisadora do grupo Crea Agricultura Ambiente (AA).

Desde 2018, essa vespa, que tem um ciclo de vida que vai da primavera ao final do outono, tem se espalhado do sul da Itália para regiões do norte, tradicionalmente mais frias, como Friuli Veneza Giulia, Toscana e Ligúria, mas também em áreas do centro, como Lazio e Marcas, além da distante ilha da Sardenha.

De acordo com a pesquisadora, o aumento da temperatura global e a facilidade em encontrar comida, principalmente em feiras de alimentos e lixões abertos, têm contribuído para esse cenário.

Segundo Bortolotti, os apicultores podem defender suas colmeias com grades de proteção que, integradas a um dispositivo elétrico de baixa tensão, devem espantar as intrusas.

“Mas as Vespas orientalis são uma espécie inteligente, dotada de memória, e logo descobrirão a armadilha e a evitarão”, alertou a cientista, que acrescentou que os pesquisadores italianos ainda buscam um jeito estratégico de limitar a espécie. (ANSA).