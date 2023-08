AFPi AFP https://istoe.com.br/autor/afp/ 22/08/2023 - 16:40 Compartilhe

As mudanças climáticas causadas pelo homem aumentaram pelo menos sete vezes a probabilidade de se gerarem as condições meteorológicas que levaram ao recorde de incêndios registrados no Canadá em 2023, aponta uma análise científica publicada nesta terça-feira.

“À medida que continuarmos aquecendo o planeta, esse tipo de fenômeno se tornará mais frequente e intenso”, disse à AFP a autora principal do estudo, Clair Barnes, da Imperial College de Londres.

Siga a IstoÉ no Google News e receba alertas sobre as principais notícias