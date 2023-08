Vídeo: Mudanças climáticas aceleram proliferação de ameba ‘comedora de cérebros’

Da Redação com Deutsche Wellei Da Redação com Deutsche Welle https://istoe.com.br/autor/da-redacao-com-deutsche-welle/ 17/08/2023 - 16:03 Compartilhe

A ameba conhecida como Naegleria fowleri vive em água fresca e quente, mas pode entrar no corpo humano pelo nariz e destruir o cérebro. Com as mudanças climáticas, ela deve se tornar cada vez mais comum.

