Mudança populacional no Censo sobre Pnad provocaria revisão da série histórica, diz IBGE

Os dados do Censo Demográfico 2022 levarão a uma revisão de toda a série histórica da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios Contínua (Pnad Contínua), iniciada em 2012 pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). Segundo a coordenadora de Trabalho e Rendimento do IBGE, Adriana Beringuy, ainda não há um cronograma para adaptar a Pnad às informações populacionais do Censo.

O processo demanda tempo e não ocorrerá imediatamente depois de divulgadas as informações necessárias do Censo, que tampouco têm data marcada para ocorrerem, afirmou.

De acordo com o IBGE, as proporções populacionais por idade e sexo são mais importantes para calibragem da amostra da Pnad do que a redução no total da população ante o previsto anteriormente. Além disso, a mudança na Pnad trazida pelo Censo seria nos pesos populacionais, e não na amostra coletada.

De toda forma, Beringuy lembra que é necessário esperar as próximas divulgações do Censo, e não haverá mudança imediata na Pnad.

“A gente ainda vai trabalhar um tempo com os parâmetros do Censo de 2010 e projeção de 2018, para a gente, sim, planejar essa incorporação dessa calibração na Pnad Contínua. Por enquanto, a gente ainda não definiu esse cronograma”, afirmou Beringuy.

O IBGE informou que ainda não há um cronograma de divulgações para o Censo. As próximas divulgações seriam sobre populações indígenas e quilombolas, separadamente, provavelmente ao final do mês de julho. Só depois seriam divulgadas as informações populacionais por sexo e idade.

“Se sair em agosto, não significa que em setembro a Pnad Contínua vai incorporar isso não. Não é de uma hora pra outra. É um trabalho muito grande, é uma revisão de série, é um trabalho gigantesco”, frisou Beringuy.

