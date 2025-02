Mudança de perfil na liderança do PL na Câmara promete oposição barulhenta

A mudança na liderança do PL na Câmara dos Deputados promete uma oposição mais barulhenta e articulada. O deputado Altineu Côrtes deixa o cargo neste sábado, 1º, para assumir a primeira vice-presidência da Casa, e Sóstenes Cavalcante ficará com a liderança do partido.

Ambos os parlamentares são do PL do Rio de Janeiro, mas têm perfis políticos distintos. Por isso, nos próximos dois anos, a liderança do PL terá uma mudança de rumo.

À frente da bancada desde 2022, Côrtes tem um perfil mais conciliador e político. O deputado é considerado “o homem” de Valdemar da Costa Neto, presidente do PL, na Câmara dos Deputados.

Já Sóstenes, apesar de ter exercido o cargo institucional de segundo vice-presidente da Câmara na gestão de Arthur Lira, tem um perfil mais combativo e ideológico do que Côrtes.

Pessoas próximas a Sóstenes afirmam que o deputado conduzirá a liderança do PL com foco em fazer barulho contra o governo Lula, ou seja, fiscalizar ministérios e pressionar para que projetos indigestos ao Palácio do Planalto sejam pautados.

A avaliação no PL é que a oposição, nos últimos dois anos, não cumpriu seu papel. A mudança de perfil, portanto, não é pensada de forma isolada em relação a 2026. Os dois últimos anos do governo Lula e a sua relação com o Congresso influenciarão, e muito, os rumos da próxima eleição.

