Mudança de nome com apoio familiar

“Anttónia.” É assim que Antonia Morais passa a se apresentara partir de agora. A mudança marca a atual fase da cantora, que está nas plataformas digitais com o single Me Leva, em parceria com Giovani Cidreira. “Senti a necessidade de criar uma estampa que fosse além”, explica à ISTOÉ. A escolha da nova grafia foi um processo leve para ela, mas causou estranheza em alguns. “A arte nos permite fazer isso sem que a gente altere a nossa essência, afinal não mudei meu nome de batismo, apenas meu nome artístico”, diz ela, que é filha da atriz Gloria Pires e do cantor Orlando Morais. “Vi como isso atingiu pessoas que sentem o prazer em me limitar e invalidar como artista e ser humano”, conta. Com a determinação que aprendeu em casa, Anttónia avisa que seguirá seu caminho “doa a quem doer”. “Tenho minha individualidade e vou mostrá-la. Não estou sozinha, sou bem amparada espiritualmente e tenho o apoio da minha família, que é quem importa.”

Cantor, modelo, ator… e pai

O lado modelo voltou a falar mais alto para Igor Rickli, destaque nos desfiles da última edição da São Paulo Fashion Week. Mas ele não esquece a carreira de cantor: a faixa A Gente Ecoa, com a participação da mulher, Aline Wirley, tem agradado ao público do streaming. “Busco a consciência, quero evoluir e romper com os comportamentos destrutivos do homem. Seja na vida pessoal, na arte ou na moda. Sou um comunicador: cantor, modelo, ator”, diz à ISTOÉ. A vida pessoal também está a mil, pois Igor e Aline estão em meio ao processo de adoção do segundo filho. Pais de Antônio, de 8 anos, o casal está na fila há mais de um ano. “Meu filho me instiga a melhorar todo dia. A paternidade é meu maior exercício de humanidade. A adoção sempre esteve nos meus sonhos, e esse está cada vez mais próximo de se realizar.”

Vítima de um ataque com celular

“O show tem de continuar”. Assim resumiu a cantora Bebe Rexha ao retomar a agenda de compromissos dois dias após ser atingida no rosto por um celular em pleno palco. A norte-americana estava em Nova York quando um rapaz da plateia jogou o aparelho em sua direção. Bebe levou três pontos no supercílio esquerdo e ficou dias com o olho roxo. O agressor foi preso e vai responder por tentativa de agressão e assédio. Às autoridades, ele admitiu que atirou o objeto na artista pois “seria engraçado”. Em julho, um juiz dos EUA decidirá sua punição — e o responsável verá que o episódio não teve graça nenhuma.

Popstar estreia como estilista

Famoso por músicas como Happy e Blurred Lines, o cantor Pharrell Williams fez seu primeiro desfile como diretor criativo da Louis Vuitton. A estreia aconteceu na Semana de Moda Masculina de Paris, com Beyoncé, Jay-Z e Rihanna na primeira fila. O músico ocupa o cargo desde fevereiro, quando começaram as dúvidas a respeito de seu potencial — muitos apontaram que ele não teria formação em moda. “Eu também não me me formei em música na Juilliard (prestigiada escola de artes nos EUA) e estou indo ok”, rebateu. Entre as novidades, Williams apresentou um série variada de acessórios de luxo, de porta-copos a bolas de boliche.

O sucessor na Band

Com a saída de um dos maiores ícones da TV brasileira, a nova etapa do programa Faustão na Band traz no comando João Guilherme Silva, filho do apresentador. Aos 19 anos, o rapaz recebeu a incumbência de seguir no ar ao lado de Anne Lottermann. Missão dada, missão cumprida: ele quer aproveitar a chance para mostrar sua marca, por isso, tem dado pitacos e sugestões de melhorias. “Estamos trabalhando para fazer matérias em locais diferentes. Nosso objetivo é aliar o programa de estúdio tradicional a um conteúdo de cenas externas feito com exclusividade”, conta à ISTOÉ. Ele também explica que não se incomoda com as críticas. “Gosto de ouvir e absorver conselhos de quem admiro. O importante é ser de verdade, sempre. Sei que tem quem vai gostar e quem não vai, isso faz parte. É impossível agradar a todo mundo. Pelo menos, porém, terão uma opinião sobre quem de fato eu sou.”

Para destravar a timidez

Em cartaz na Netflix com O Cangaceiro do Futuro, a atriz Monique Hortolani encontrou uma maneira original de aplicar seus dez anos de experiência artística. A artista baiana é fundadora do projeto Destrava, curso para pessoas que desejam aprender a falar em público. Como professora, ela ajuda gestores e profissionais da saúde que buscam uma melhor oratória ou, simplesmente, se soltar nas redes sociais. “As principais queixas são timidez, nervosismo e falta de assertividade ao articular em frente ao público ou na hora de gravar vídeos”, conta. Nos últimos meses, Monique conciliou as mentorias com a agenda de atriz, que ganhou impulso graças ao trabalho no streaming. “Novas oportunidades estão chegando por causa da visibilidade da série”, comemora.

