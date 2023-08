Mudança climática contribui para inflação, afirma diretor de fundo soberano da Noruega

AFPi AFP https://istoe.com.br/autor/afp/ 16/08/2023 - 11:12 Compartilhe

A mudança climática e as tendências do mercado exercem uma pressão persistente que torna “muito difícil” ancorar a inflação global, disse o diretor do fundo soberano da Noruega, Nicolai Tangen, nesta quarta-feira (16).

Os bancos centrais do mundo têm dificuldades para controlar a inflação, ainda que tenham aumentado as taxas de juros desde o fim da pandemia.

“Achamos que pode ser muito difícil ancorar a inflação global”, disse Nicolai Tangen, diretor do fundo soberano administrado pelo banco central da Noruega.

Os preços dos produtos manufaturados estão em alta em um momento em que a venda de produtos fabricados perto do consumidor está em voga, disse Tangen.

Além dessa tendência, “uma novidade é o efeito do clima, ou seja, a relação entre o clima e a inflação”, afirmou, apontando para o aumento dos preços dos alimentos.

“Azeite, batata, carne, tudo isso impulsiona a inflação”, explicou. “O que há de novo é que (o clima) também está afetando a produtividade”.

Tangen citou o verão atual na Europa como exemplo.

“Este ano tem sido tão quente que não dá para trabalhar ao meio-dia”, disse, lembrando também o aumento de fenômenos climáticos extremos que pesam sobre o turismo.

O mês de julho de 2023 foi marcado por ondas de calor e incêndios em vários países e foi o mês mais quente já registrado na Terra, segundo o observatório climático Copernicus da União Europeia.

O fundo soberano da Noruega é o maior do mundo e no final de junho alcançou um valor de 1,46 trilhão de dólares (7,27 trilhões de reais na cotação atual).

