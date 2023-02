Mubadala Capital conclui compra de fatia majoritária na Americas Trading Group

Reutersi Reuters - https://istoe.com.br/author/reuters/ 06/02/2023 - 15:35 Compartilhe





SÃO PAULO (Reuters) – A Mubadala Capital, subsidiária de gestão de ativos do fundo soberano de Abu Dhabi, concluiu aporte de recursos na Americas Trading Group (ATG), empresa brasileira de tecnologia detentora de plataforma de negociação eletrônica no mercado brasileiro, afirmou a companhia em comunicado nesta segunda-feira.

Com a operação, a Mubadala Capital fortalece o desenvolvimento de ofertas e produtos da ATG voltados para negociação eletrônica, com infraestrutura de roteamento de ordens para as principais bolsas da América Latina e Estados Unidos. “Além disso, permite a aceleração do crescimento da plataforma e novos investimentos no desenvolvimento de tecnologias”, afirmou a companhia.

O valor do negócio não foi divulgado, mas a transação envolveu “participação societária majoritária” na ATG.





“Um de nossos objetivos é promover…maior acesso a mercados e ferramentas para execução otimizada de ordens para as principais corretoras, investidores institucionais e asset managers”, disse o presidente do Mubadala Capital no Brasil, Oscar Fahlgren.

O FIP ETB, anteriormente único acionista da ATG, contratou a Angra Partners como gestora em dezembro de 2020. A Angra conduziu as negociações pelo fundo.

