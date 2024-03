MTST posta foto de Jesus crucificado com frase sobre bandido e recebe críticas

Da Redaçãoi Da Redação https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 30/03/2024 - 9:22 Para compartilhar:

O MTST (Movimento dos Trabalhadores Sem-Teto) postou uma foto em seu perfil no X (antigo Twitter) na sexta-feira, 29, em que mostra Jesus Cristo crucificado com a frase: “Bandido bom é bandido morto”. A publicação recebeu diversas críticas nas redes sociais.

A postagem foi duramente repudiada por parte de políticos e influenciadores alinhados à direita. Por alguns da esquerda, a publicação foi interpretada como uma crítica social para lembrar ações recentes das policiais e frases frequentemente ditas por pessoas da ideologia oposta.

O senador Ciro Nogueira, presidente nacional do PP, escreveu: “Usar a imagem de Jesus, em plena Páscoa, para compará-lo com um ‘bandido’ e, assim, reprovar as abordagens violentas que todos condenamos, não só é falta de respeito”.

Ele ainda criticou o deputado federal e pré-candidato à Prefeitura de São Paulo Guilherme Boulos (PSOL), que é filiado ao MTST e já foi um dos líderes do movimento. “Boulos prova que é um desequilibrado e São Paulo não pode cair nas mãos de um desequilibrado que não respeita sequer Jesus ou a fé alheia”, completou.

Usar a imagem de Jesus, em plena Páscoa, para compará-lo com um “bandido” e, assim, reprovar as abordagens violentas que todos condenamos, não só é falta de respeito. Boulos prova que é um desequilibrado e São Paulo não pode cair nas mãos de um desequilibrado que não respeita… pic.twitter.com/aD3samvUDC — Ciro Nogueira (@ciro_nogueira) March 29, 2024

Após a repercussão negativa da publicação, o MTST afirmou que houve “falta de interpretação da imagem e da mensagem. Para ajudar, indicamos a leitura de Lucas, capítulo 23”.

A falta de interpretação da imagem e da mensagem desse post é de se impressionar. Para ajudar, indicamos a leitura de Lucas, capítulo 23: – 13 Então Pilatos reuniu os principais sacerdotes e outros líderes religiosos, juntamente com o povo, — MTST (@mtst) March 30, 2024

Mesmo assim, outros políticos repudiaram a postagem. “O líder do MTST usa o movimento para pregar intolerância religiosa no dia mais triste para toda nação cristã”, escreveu Valdemar Costa Neto, presidente nacional do PL.

O Líder do MTST usa o movimento para pregar Intolerância religiosa no dia mais triste para toda nação cristã. pic.twitter.com/8Wm3CQuYFX

— Valdemar Costa Neto (@CostaNetoPL) March 29, 2024

“Nefasto! Em plena Sexta-feira Santa, o MTST, grupo que Boulos, pré-candidato à prefeitura de SP, já coordenou, vilipendia a Fé Cristã. Crime – Art. 208 CP (Código Penal)- Escarnecer de alguém publicamente, por motivo de crença ou função religiosa; impedir ou perturbar cerimônia ou prática de culto religioso; vilipendiar publicamente ato ou objeto de culto religioso”, disse a deputada federal Carla Zambelli.

NEFASTO! Em plena Sexta-feira Santa, o MTST, grupo que Boulos, pré candidato à prefeitura de SP, já coordenou, vilipendia a Fé Cristã. Crime – Art. 208 CP – Escarnecer de alguém publicamente, por motivo de crença ou função religiosa; impedir ou perturbar cerimônia ou prática de… pic.twitter.com/3l3gfloBtX — Carla Zambelli (@Zambelli2210) March 30, 2024

“Obrigado, MTST. Acabam de enterrar a candidatura de Boulos”, afirmou o deputado federal Nikolas Ferreira.

Obrigado, MTST. Acabam de enterrar a candidatura de Boulos. — Nikolas Ferreira (@nikolas_dm) March 30, 2024

“Como se não bastasse a sua extensa ficha de crimes, o MTST, movimento do atual candidato à Prefeitura de SP, o invasor Guilherme Boulos, ataca frontalmente a fé de milhões de brasileiros, justamente em um dia sagrado para o cristianismo. Não é surpresa para quem apoia o terrorismo do Hamas. Quero deixar meu apoio e carinho ao povo cristão do Brasil, especialmente o de São Paulo”, disse Fabio Wajngarten, advogado do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL).





Como se não bastasse a sua extensa ficha de crimes, o MTST, movimento do atual candidato a Prefeitura de SP, o Invasor Guilherme Boulos, ataca frontalmente a fé de milhões de brasileiros, justamente em um dia sagrado para o cristianismo. Não é surpresa para quem apoia o… pic.twitter.com/OvvQdGszrz — Fabio Wajngarten (@fabiowoficial) March 29, 2024

Siga a IstoÉ no Google News e receba alertas sobre as principais notícias