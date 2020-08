MT tem quase 100% do rebanho vacinado contra a febre aftosa

São Paulo, 18 – O Estado de Mato Grosso imunizou na primeira etapa de vacinação contra a febre aftosa 30.079.017 bovinos e bubalinos, ou 99,67% do rebanho local. De acordo com o Instituto de Defesa Agropecuária de Mato Grosso (Indea), a população de bovinos e bubalinos em Mato Grosso alcançou 31.001.644 cabeças e, desde 2005, as etapas de vacinação têm alcançado índices superiores a 99% e homogeneidade entre as regiões.

Atualmente, Mato Grosso é reconhecido pela Organização Mundial de Saúde Animal (OIE) como área livre de febre aftosa com vacinação.

