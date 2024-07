MT tem alta de 25,86% no abate no 1º semestre, afirma Indea-MT

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 22/07/2024 - 14:00 Para compartilhar:

São Paulo, 22 – O Estado de Mato Grosso abateu no primeiro semestre 25,86% mais bovinos na comparação com igual período de 2023, de acordo com relatório do Instituto de Defesa Agropecuária de Mato Grosso (Indea-MT). Isso coloca o Estado na liderança da produção de carne bovina do País, com participação de 14%.

De acordo com o analista técnico do Instituto Mato-Grossense da Carne (Imac), Valdecir Francisco Pinto Junior, o resultado se dá pelo aumento do abate das fêmeas. Isso pressiona os preços no mercado físico, o que tem o incremento da exportação como contraponto. “Esse aumento na oferta de gado nas indústrias impacta em valores, levando até a desvalorização da arroba do boi gordo, mas a demanda externa forte ajudou a equilibrar os preços”, disse, em nota.