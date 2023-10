MT semeou 35% da área prevista de soja para 2023/24, ante 41% há um ano, diz Imea

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 16/10/2023 - 9:00 Compartilhe

São Paulo, 16 – O plantio de soja avançou bastante na última semana em Mato Grosso e as lavouras já ocupam 35,09% da área prevista para a safra de soja 2023/24, segundo o Instituto Mato-Grossense de Economia Agropecuária (Imea). Na semana passada, o plantio atingia 14,25%. Em relação a igual período da safra 2022/23, há atraso. Naquela ocasião, produtores do Estado tinham semeado 41,35% da área. Já em comparação com a média dos últimos cinco anos, de 28,13%, o plantio está adiantado em 6,96 pontos porcentuais. A região mato-grossense com os trabalhos mais adiantados é a oeste, com 44,93% da área já semeada com soja. A região com menor porcentual plantado é a nordeste, com 17,95%.

