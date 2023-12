MT replantou 5,54% da área de soja 2023/24, diz Imea

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 15/12/2023 - 17:45 Para compartilhar:

São Paulo, 15 – O Instituto Mato-grossense de Economia Agropecuária (Imea) informou que 5,54% da área de soja no Estado, estimada em 12,3 milhões de hectares, precisou ser replantada em virtude do clima adverso.

Os trabalhos precisaram ser repetidos em especial no sudeste, onde 7,72% da área foi semeada de novo, seguida do norte, com 7,57%; oeste, com 5,74%; noroeste, com 5,62%; centro-sul, com 5,18%; médio-norte, com 4,93% e nordeste, com 3,57%. O plantio da safra no Estado está praticamente encerrado, exceção do centro-sul, com 99,96% das lavouras instaladas, e o nordeste, com 99,82%.

Safra 2024/25

O Imea informou, ainda, em sua primeira estimativa de custo de produção da safra de soja 2024/25, que será plantada no ano que vem, que o custeio em Mato Grosso deve aumentar 0,99% na comparação com o funding da safra atual, referente ao ciclo 2023/24, de R$ 50,41 bilhões.

A justificativa para a elevação é a projeção de aumento dos preços dos fertilizantes. “A oferta e demanda dos insumos e o dólar devem continuar ditando as despesas com o custeio da próxima temporada”, informou o Imea em relatório.

Para o próximo ano, o instituto diz que as atenções serão voltadas para a participação de recursos próprios do produtor da oleaginosa.

“Apesar da redução da participação na safra 2023/24, ante a 2022/23, ainda representa mais de 30% de todo o financiamento”, disse o instituto.

