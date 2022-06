MT: Prefeitura de Guarantã do Norte paga R$ 332 mil por apresentação fake de Patati Patatá

A prefeitura de Guarantã do Norte (MT) desculpou-se depois de anunciar uma apresentação da dupla Patati Patatá no aniversário de 41 anos da cidade, no último sábado (4), mas contratar dois intérpretes dos palhaços. O contrato, no valor de R$ 332 mil contou com uma interpretação errada do município, segundo autoridades. As informações são do site UOL.







O acordo foi firmado com a Rinaldi Produções, responsável pelos direitos da marca, para o projeto educacional “Musicalizando as vogais com Patati Patatá”. No evento, estava previsto a entrega de um kit didático e a implementação do material seria em “um momento com alunos, professores e os personagens”.

A prefeitura de Guarantã do Norte, porém, anunciou um show da dupla de palhaços para o aniversário da cidade. Ao notarem que os intérpretes dos personagens não estavam preparados para a apresentações, os presentes no evento começaram a vaiar. Um porta-voz da cidade chegou a subir no palco e afirmar que o contrato seria revisto.

“A Prefeitura Municipal de Guarantã do Norte vem a público isentar de qualquer responsabilidade a marca Patati Patatá quanto a apresentação ocorrida no último sábado. Isso porque houve um erro de interpretação da parte contratante quanto a ocorrência de um show em detrimento da apresentação de material didático a qual estava adstrita a contratada”, disse a prefeitura em comunicado.

“Diante disso, mais uma vez reforçamos a informação de que não houvera, por parte da marca Patati Patatá qualquer responsabilidade quanto aos fatos”, completou.

Procurado pelo UOL, a Rinaldi Produções, responsável pelos direitos da dupla, disse que os contratados para representarem os personagens foram ao palco mesmo sem acordo para realização de show e que “o Patati Patatá cumpriu integralmente sua parte no contrato firmado com a prefeitura”.