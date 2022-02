MT: Prefeito proíbe dançar junto por conta da pandemia

A prefeitura de Paranatinga (MT) proibiu “dança com contato”, para evitar a disseminação do coronavírus. O decreto do prefeito Marquinhos do Dedé (MDB) foi publicado no Diário Oficial da cidade na segunda-feira (7). As informações são do Uol.

Conforme o decreto, a “dança com contato” não pode ser realizada nem com uso de máscaras. O texto ressalta que o contato físico durante a dança está proibido em qualquer local. A prefeitura também proibiu o compartilhamento de narguilé ou qualquer espécie de tabaco, shows ao vivo e eventos comerciais.

O mesmo decreto autoriza, com restrições, eventos sociais, no entanto, sem dançar junto. Segundo o Uol, até domingo (6), o boletim epidemiológico da cidade registrava 4.984 casos de covid-19 desde o início da pandemia, sendo 4.586 recuperados e 84 mortes.

Saiba mais