MT: Ponte de madeira cai em Rondonópolis e ‘engole’ caminhão carregado

Uma ponte de madeira caiu na Estrada do Viola (MT-458) em Rondonópolis (MT), a 218 km da capital Cuiabá, nesta quarta-feira (18). Com o incidente, um caminhão acabou sendo levado e causou transtornos na região. As informações são do G1.

De acordo com a publicação, a prefeitura de Rondonópolis disse que um desvio está sendo feito para amenizar a situação. Cerca de 50 famílias do Assentamento São Francisco dependem da ponte que caiu.





O motorista do caminhão disse que estava terminando de passar pela ponte quando o caminhão foi ‘engolido’. A prefeitura local, no entanto, disse que o veículo estava com sobrepeso, o que pode ter ajudado na queda.

Os moradores do Assentamento São Francisco cobram uma solução definitiva para a ponte. No local, passam produções de agricultura familiar, além do gado da região e do transporte escolar.