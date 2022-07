MT: Ônibus com crianças pega fogo em Primavera do Leste, mas passageiros escapam ilesos

Um ônibus que fazia o transporte de estudantes pegou fogo em Primavera do Leste (MT), a 240 km de Cuiabá, e ficou completamente destruído nesta sexta-feira (8). As informações são do site G1.

O incidente ocorreu na MT-130, na região do Carazinho, zona rural de Primavera do Leste. Não há informações de quantas pessoas estavam dentro do veículo, mas ninguém se feriu.

Em nota, a concessionária Rota dos Grãos, que administra o trecho rodoviário, disse que os ocupantes do ônibus saíram antes do fogo se alastrar. Uma equipe de resgate foi acionada para controlar as chamas.

As crianças e os demais passageiros foram levados até um frigorífico local, considerando um ponto mais seguro. O fogo no veículo teria começado na parte dianteira, ao lado do motorista.